Ayakkabı İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ayakkabı İmalatçısı Maaşları, İş İlanları

Ayakkabı İmalatçısı görev tanımı nedir, Ayakkabı İmalatçısı ne iş yapar, Ayakkabı İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayakkabı İmalatçısı doğal deri, suni deri, kadife, keten, vb. malzemelerden belirli bir modele göre standart veya sipariş ayakkabı üreten kişidir.

Ayakkabı İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ayakkabı İmalatçısı Maaşları

Ayakkabı İmalatçısı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Ayakkabı İmalatçısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayakkabı İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ayakkabı İmalatçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ayakkabı İmalatçısı Ne İş Yapar?

Ayakkabı İmalatçısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ayakkabı ölçüsünü alır ve kullanacağı kalıbı seçerek ölçülere uygun hale getirmek,

b) Istampalar yaparak kullanacağı malzemeyi seçmek,

c) Istampalardan faydalanarak deriden elle çeşitli parçalar kesmek,

d) Parçaların kenarlarını tıraş ederek inceltmek,

e) Presleyip bükmek suretiyle parçalara şekil vermek,

f) Deri parçalara astar yapıştırarak bunları birbirine dikmek,

g) Tirpitirle bağcık delikleri açarak bunlara kapsül geçirmek,

h) Kalıbın altına taban astarını çivilerle tespit etmek,

i) Sayayı kalıba çekerek isteğe göre şekillendirmek,

j) Sandalet, terlik, çarık, lastikli ve lastiksiz mokasen, çocuk, atom, spor, bot, çizme, rok saya yapmak,

k) Maskaret ve topuk kısımlarının sağa veya sola kaymamasını kontrol ve temin etmek,

l) Sayanın kalıp tabanı altında fazlalık teşkil eden kısmını taban astarının üzerine kıvırmak ve monte çivileriyle veya yapıştırma usulüyle tespit etmek,

m) Etrafına vardola geçirerek taban köselesinin altına kenarı takiben ve biraz içerden gazoma kanalı açmak,

n) Köseleyi tabana geçirerek ökçeleri yaparak takmak,

o) Ayakkabının piyantalarını düzelterek gereken yerlere renkli balmumu, gardiye veya vernik sürmek,

p) Piyantalara makinata geçerek patatir basmak,

q) Ayakkabıyı kalıptan çıkararak; içine meşin bir astar yapıştırmak ve ayakkabıların yüzüne bir kat vernik sürmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubun içerisindedir.

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubundadır.

Ayakkabı İmalatçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ayakkabı İmalatçısı mesleğinin meslek kodu 7536.02 olarak belirlenmiştir

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