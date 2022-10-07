Ayakkabı İmalatçısı (Montaj) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayakkabı İmalatçısı (Montaj) görev tanımı nedir, Ayakkabı İmalatçısı (Montaj) ne iş yapar, Ayakkabı İmalatçısı (Montaj) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayakkabı İmalatçısı (Montaj) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayakkabı İmalatçısı (Montaj) Tanımı;

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Ayakkabı İmalatçısı (Montaj) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayakkabı İmalatçısı (Montaj) Maaşları

Ayakkabı İmalatçısı (Montaj) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Ayakkabı İmalatçısı (Montaj) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayakkabı İmalatçısı (Montaj) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.04

Meslek Adı :

Ayakkabı İmalatçısı (Montaj)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ayakkabı İmalatçısı (Montaj), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, ayakkabının saya kısmını ve tüm taban elemanlarını birleştirerek bütün haline getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabı İmalatçısı (Montaj), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Üretim için gereken malzemeleri hazırlamak (saya, rekapta, ökçe ve yardımcı malzemeler)

b) Modele göre kalıp grubunu hazırlamak,

c) Taban astarına kamaralık hazırlamak,

d) Montaj için astar ve sayayı hazırlamak,

e) Sayayı kalıp üzerine ana hatları ile oturtmak,

f) Monte ara işini yapmak (astar fazlalığını kesmek, yapıştırıcı sürmek),

g) Sayaya pistarizma yapmak (form vermek),

h) Sayanın alt kenarlarını tıraşlamak (zımparalamak),

i) Ayakkabıya vardola çevirmek,

j) Ayakkabı tabanını hazırlamak,

k) Alt taban ile ayakkabıyı birleştirmek,

l) Piyanta toplamak,

m) Fora (dikiş) kanalı açmak,

n) Ayakkabının ökçesini takmak,

o) Ayakkabının numarasını ve kod numarasını vurmak,

p) Ayakkabıya çark geçmek (süslemek),

q) Ayakkabının son kontrolünü yapmak,

r) Araç ve ekipmanların bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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