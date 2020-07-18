Ayakkabı tabanında cezaevindeki PKK’lılara talimat götüren şüpheliler yakalandı

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın sözde üst yönetiminden aldıkları talimatları, cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklulara giymeleri için götürdükleri spor ayakkabıların tabanında ulaştırdıkları iddiasıyla Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü ev hapsi ile cezalandırıldı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 10 kişi ise serbest bırakıldı.

Cezaevinde bulunan terör örgütü PKK/KCK üyelerinde, yaptığı telefon görüşmeleri ve belirli aralıklarla kendilerine giymeleri için gelen spor ayakkabıların ardından sergiledikleri davranışlarda değişiklikler dikkat çekti. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile cezaevindeki örgüt üyelerini teknik takibe alarak inceleme başlattı. Ekipler, cezaevlerindeki örgüt üyelerinin, sözde "değer ailesi" ile irtibatta olduğunu saptadı. Sözde değer ailesinin cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelere finans desteği sağladığını, yaptıkları telefon görüşmelerinde arama yönlendirme suretiyle aileleri cezaevi dış koordinasyon sorumlularına aktardıklarını belirledi.

NASIL DAVRANMALARI GEREKTİĞİNİ YAZMIŞLAR

Ayrıca ekipler, PKK/KCK'nın sözde üst yönetiminin, örgütün cezaevi dış koordinasyon sorumluları aracılığıyla spor ayakkabıların tabanına pelur kağıda gizlenmiş talimat gönderdiklerini, bu talimatlarda ise örgüte eleman kazandırmaları, cezaevinde nasıl davranmaları konusunda bilgiler yer aldığını tespit etti.

YAKALANDILAR

10 Temmuz'da talimatların gönderilmesine yardım eden kişilerin yakalanması için Adana merkezli Diyarbakır, Osmaniye, İzmir, İstanbul ve Van'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.K., M.A., F.D., A.K., G.K., A.İ., E.T., F.İ., U.M., Z.T., C.A., P.A., S.U. ve M.İ. gözaltına alındı. A.K.'nin evinde yapılan aramada Kalaşnikof marka tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği, Z.T. isimli kadının evinde de 18 farklı spor ayakkabı tabanına özel olarak zulalanmış, örgüt üyelerine talimatlar içeren ve çıplak gözle okunamayacak şekilde pelur kağıtlara basımı yapılmış 33 doküman, çok sayıda örgütsel içerikli kitap ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü ev hapsi cezasına çarptırılırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA