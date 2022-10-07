Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı görev tanımı nedir, Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı ne iş yapar, Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı Tanımı;

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Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı Maaşları

Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.03

Meslek Adı :

Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ayakkabı Üretim Elemanı, ayakkabının alt tabanı ile sayanın dikilmesine (fora), taban kenar ve ökçelerin düzeltilmesine (freze) ve ayakkabının taban kenarlarına süs bantı (vardola) dikilmesine (gazuma) ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Fora makinesine dikiş ayarı yapmak,

b) Fora makinesini çalıştırmak,

c) Ayakkabı tabanıyla sayayı birbirine dikmek,

d) Freze makinelerini çalıştırmak,

e) Piyantayı (ayakkabının alt taban kenarı) bıçakla düzeltmek,

f) Piyanta ve ökçeyi zımparalamak,

g) Piyanta ve ökçeyi boyamak,

h) Labunya ve makinata yapmak,

i) Piyanta ve ökçeyi parlatmak,

j) Kösele alt tabanına pimse yapmak,

k) İsforma yapmak,

l) Gazuma makinesine dikiş ölçü ayarı yapmak,

m) Gazuma makinesini çalıştırmak,

n) Vardolayı dikişe hazırlamak,

o) Vardolayı tabanın kenarına dikmek,

p) Makine ve ekipmanın bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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