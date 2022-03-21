Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni görev tanımı nedir, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni ne iş yapar, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni Tanımı;

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Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni Maaşları

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3139.13

Meslek Adı :

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Saraciye ve ayakkabı üretim sürecinde ürünleri kesme, dikme, montajlama, kontrol etme ve hataları düzeltebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı ve organizasyonu yapmak,

a) Malzeme kontrolü yapmak,

b) Kalıpları kesimi yapılacak malzeme üzerine yerleştirmek, kesmek,

c) Kesilen iş parçalarını tasnif etmek,

d) Sıcak ayna yapmak, yarma yapmak, şerit kesmek, kenar tıraşı yapmak suretiyle tıraşlama işlemlerini yapmak,

e) Makineyi dikime hazırlamak ve ürün dikimi yapmak,

f) Astarlama sertleştirme ve besleme yapmak, kenar kıvırmak, mahat yapmak, sap hazırlamak, aksesuar montajı yapmak, ara kenar boyası yapmak, sıcak-soğuk logo basmak, el ve makine dikişlerini yapmak suretiyle montaj işlemlerini yapmak,

g) Ara kontrol ve bitmiş olan ürünlerin son kontrollerini yapmak,

h) Kullanılan makinelerin bakım ve onarımlarını yapmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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