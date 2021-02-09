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  3. Ayakkabı yüzünden bıçakladığı ağabeyini ne yapsa kurtaramadı!

Ayakkabı yüzünden bıçakladığı ağabeyini ne yapsa kurtaramadı!

Samsun'un Canik ilçesinde eve ayakkabı ile girdiği ağabeyi 42 yaşındaki Cengiz Kuru'yu çıkan tartışmada bıçaklayan Arslan Kuru, pişman olup ölmemesi için ona kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin incelemesinin ardından öldüğü anlaşılan Cengiz Kuru morga kaldırılırken Arslan Kuru ise gözaltına alındı.

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09 Şubat 2021 Salı 09:59
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