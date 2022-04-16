Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi görev tanımı nedir, Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi ne iş yapar, Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi Tanımı;

__

Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi Maaşları

Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.12

Meslek Adı :

Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Kendi işletmesinde her türlü ayakkabı, ayakkabı aksesuarı ilgili deri ürünlerinin perakende ticaretini yapan, mahiyetinde çalıştırdığı işçileri sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabıcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satılabilecek mal çeşidinin kalite ve miktarını tespit etmek,

b) Toptancı ve imalatçı firmalarla temasa geçerek en uygun şartlarla mal satın almak,

c) İşletme personelini sevk ve idare etmek,

d) Fiyatları, indirim ve kampanyaları belirlemek,

e) Envanter ve muhasebe kayıtlarını tutmak, tutulmasını sağlamak,

f) Perakende ticaret satışının vergi işlemlerini yürütmek, yürütülmesini sağlamak,

g) Makbuz, fatura, senet, çek gibi ticari belgeleri düzenlemek,

h) Malları tüketici beğenisine uygun şekilde teşhir etmek, ettirmek,

i) Müşterilere almak istedikleri ürünlerle ilgili bilgi vermek,

j) Müşteriye ürününün fiyatı ile ilgili bilgi vermek ve karar vermelerine yardımcı olmak,

k) Ürünün müşteriye satışını gerçekleştirmek, fatura, sevk irsaliyesi ya da yazar kasa fişini kesmek,

l) Satışı yapılan ürünlerin varsa garanti belgelerini doldurmak, ürünün garanti şartları hakkında müşteriye bilgi vermek,

m) Müşteri şikayetlerini değerlendirmek,

n) Ürün iade ve değişim taleplerini tüketici haklarına uygun olarak gerçekleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?