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  3. Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi

Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi

Ürdün?den Batı Şeriya?ya giden ve adı açıklanmayan bir Filistinlinin ayakkabılarında sınırdan kaçak geçirmek istediği kuşlar bulundu.

Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi

Ürdün?den Batı Şeriya?ya giden ve adı açıklanmayan bir Filistinlinin ayakkabılarında sınırdan kaçak geçirmek istediği kuşlar bulundu.

Gümrük görevlilerinin hareketlerinden şüphelendiği Filistinlinin ayakkabılarının tabanına gizlenmiş canlı 8 adet Saka kuşu bulundu. Gümrük yetkililerinin kuşlara el koyduğu belirtildi.

Kaynak: DHA




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