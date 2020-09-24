Ayaklarına kuş ölüsü bağlanmış halinde bulundu! Ekipler sayesinde zor kurtarıldı
Hakkari'de bir kişi, ayaklarına iple bir başka kuş ölüsü bağlanan bir şahini elektrik tellerinde görmesinin ardından Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, başına da yırtıcı kuşlara özgü maske takılı olan şahini tellerden kurtardıktan sonra doğaya bıraktı.
Hakkari Yüksekova ilçesi Esendere Mahallesi'nde yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir şahin, ayaklarına iple bir başka kuş ölüsü bağlanmış şekilde başına da yırtıcı kuşlara özgü maske takılı olarak elektrik tellerinde bulundu. Durumu fark eden bir kişinin Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerine haber vermesi üzerine şahin kurtarılarak doğaya salındı.
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24 Eylül 2020 Perşembe 14:04
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