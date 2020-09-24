Ayaklarına kuş ölüsü bağlanmış halinde bulundu! Ekipler sayesinde zor kurtarıldı

Hakkari'de bir kişi, ayaklarına iple bir başka kuş ölüsü bağlanan bir şahini elektrik tellerinde görmesinin ardından Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, başına da yırtıcı kuşlara özgü maske takılı olan şahini tellerden kurtardıktan sonra doğaya bıraktı.