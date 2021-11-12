Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılmıştı! Arkasından kan donduran 'Aile' faciası çıktı! Babası boğazını keserek öldürmüş, diğer aile üyeleride yardım etmiş!

Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde, 11 Kasım'da, sulama kanalında, içinde ceset olan çuval bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen su altı polisleri, çuvaldaki erkek cesedini sudan çıkardı.

Yapılan incelemede yarı çıplak cesedin boğazında bıçak kesilerinin olduğu, ayaklarına da taş bağlandığı belirlendi. İncelemenin ardından cansız beden, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, cesedin Ali Ertan'a ait olduğu tespit edildi. Ertan'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.

BABASI BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adli Tıp Kurumu morgunda çocuklarını teşhis eden ve özel okulda matematik öğretmeni olan baba Mehmet Ertan ile anne Adle Ertan’ı emniyete götürdü.

Ailenin, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmamasından şüphelenen polis, anne ile babayı çapraz sorguya aldı. Yapılan sorguda, Mehmet Ertan’ın, 10 Kasım'da evinde tartıştığı oğlu Ali Ertan’ı boğazından bıçaklayarak, öldürdüğü belirlendi.

CESEDİN YOK EDİLMESİNE AİLE ÜYELERİ YARDIM ETMİŞ

Uyuşturucu nedeniyle çıkan tartışma sonucu öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Ali Ertan’ın cesedinin, babası Mehmet Ertan’ın aynı evde nikahsız yaşadığı Rukiye A. ve ablasının kocası tarafından otomobille taşındığı ve sulama kanalına atıldığı tespit edildi. Bu tespitler üzerine Rukiye A. ile ismi açıklanmayan enişte de gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Öte yandan Ali Ertan’ın, yakınları tarafından alınan cenazesi, Küçükoba Mezarlığı’nda defnedildi. Emniyetteki 4 şüphelinin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.