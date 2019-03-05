Ayaktan ele parmak ucu nakli ile eski sağlığına kavuştu

KÜTAHYA'da 6 ay önce geçirdiği iş kazası sonucu sol elinin üçüncü parmağının uç kısmında tırnak yatağından itibaren kayıp yaşayan Şükran Görünmez (50) Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde geçirdiği operasyonla Türkiye'de ilk kez uygulanan ayaktan ele parmak ucu nakliyle eski sağlığına kavuştu.

Kütahya'da oturan Şükran Görünmez, 6 ay önce geçirdiği iş kazası sonucu sol elinin üçüncü parmağının uç kısmında tırnak yatağından itibaren kayıp yaşamaya başladı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Görünmez'e Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle ayaktan ele parmak ucu nakli yapılan parmaklarını eskisi gibi kullanmaya başladı.

TÜRKİYE'DE İLK

Üniversite hastanesinde operasyonu gerçekleştiren ekipte Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Anvar Ahmedov ve Op.Dr.Furkan Karabulut yer aldı. Dr. Ancar Ahmedov, parmak ucu doku kayıplarının sıklıkla yaşanan sağlık problemlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Parmak ucu kopmalarında genelde yerine dikme yerine güdük kapama yapılmaktadır. Bu durum hastanın hem el parmak fonksiyonlarını zayıflatmakta hem de parmağın görüntü ve şeklini bozuyor. Operasyon için belli kriterler söz konusudur, hastanın yaşı, mesleği, sigara içip içmediği ve sosyokültürel durumuna bakılarak, uygun her hastaya bu işlem yapılabilir. Yurt dışında çeşitli yerlerde, özellikle Uzak Doğu'da gerçekleştirilen ancak Türkiye'de bugüne kadar yapılmayan bir ameliyata imza attık" dedi.

AYAKTAN ALININ PARMAK EL PARMAĞINA NAKLEDİLDİ

Şükran Görünmez'in hastaneye ilk geldiğinde parmak ucunda tırnak yatağından itibaren doku kaybı olduğunu anlatan Ahmedov, "Parmak ucuna dokunulduğunda aşırı ağrı hissetmekteydi ve parmak hareketleri kısıtlıydı. Gerçekleştirdiğimiz operasyonla hastamızın sol ayak ikinci parmak uç eklemden alınıp, sol el üçüncü parmak ucuna taşındı. Yani, hastamızın parmak ucundaki doku kaybı, mümkün olan en benzer dokuyla onarılmış olup, parmak şekli ve tırnak bütünlüğü sağlanmış oldu. Bu operasyon belirli bir cerrahi deneyim ve yetenek istiyor. Ayaktan alınan parmak ileri mikrocerrahi teknikle el parmağına nakil edilerek yaşatıldı. Operasyonda en son sinirler onarıldı. Bu sinirler iyileşecek ve günde yaklaşık 1 milimetre ilerleyecektir. Yani 3-6 ay sonrasında hasta parmak ucunu normal şekilde hissedecektir" diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmedov, ameliyatta sol ayak ikinci parmağın bir kısmının alınmasının hastada yürüyüş bozukluğu yaratmadığını da sözlerine ekledi.

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DHA