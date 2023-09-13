Ayamama Deresi’nde koku sorunu çözülemiyor

Ayamama Deresi'ne karışan ev ve fabrika atıkları ağır koku ve kirliliğe neden oluyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ayamama Deresi’nde koku sorunu çözülemiyor

Ayamama Deresi'ne karışan ev ve fabrika atıkları ağır koku ve kirliliğe neden oluyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar belediye ekiplerinin konuyla ilgili adım atmamasından şikayetçi olarak salgın hastalık riskinden korkuyor.

Ayamama Deresi'ne karışan ev ve fabrika atıkları ağır koku ve kirliliğe neden oluyor. Derenin özellikle Halkalı ve Yenibosna kısmında fabrikaların yoğun şekilde bulunması ve atıklarını dereye bırakması nedeniyle kirlilik artıyor. Derenin bir çok noktasında su kimyasal atıklar nedeniyle siyah şekilde akıyor ve yer yer de köpürmeler meydana geliyor. Dere içerisinde özellikle kuşlar ve diğer hayvanların su içmesi ise salgın hastalık riskini arttırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönemde yaptığı bir açıklamada derede yapılan ıslah çalışmasının 2022 yılında bitirileceğini açıklamıştı.

"Hep sıkıntı yıllardır bitmiyor"

Sorunun yıllardır devam ettiğini belirten Erdoğan Küçükoğlu isimli vatandaş "Ben havalimanında çalışıyorum. Buradan geçerken koku nedeniyle birbirimize bakıyoruz. Devamlı yıllardır bu var ama çözüm yok. Bunlar buradan geçmiyorlar mı, görmüyorlar mı? Sinek oluyor camları açamıyoruz. Hep sıkıntı yıllardır bitmiyor. Niye kokuyor bunun bir çözümü yok mu? Kime söyleyeceğiz, ne yapacağız ben de bilemiyorum." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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