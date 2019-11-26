İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Ayancık’ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Ayancık’ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ayancık’ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayancık'tan Sinop istikametine seyir halindeki Şaban Sarısoy idaresindeki otomobil, Aliköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Şaban Sarısoy yaralanarak, Ayancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ayancık’ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Ayancık’ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT