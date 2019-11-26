Ayancık’ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayancık'tan Sinop istikametine seyir halindeki Şaban Sarısoy idaresindeki otomobil, Aliköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Şaban Sarısoy yaralanarak, Ayancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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