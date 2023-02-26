Ayanda Nkili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayanda Nkili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayanda Nkili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayanda Nkili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayanda Nkili 11 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayanda Nkili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayanda Nkili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 15 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ayanda Nkili'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayanda Nkili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayanda Nkili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayanda Nkili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayanda Nkili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında IFK Hässleholm

14 Şubat 2013 yılında Örebro SK

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

18 Ağustos 2017 yılında Stellenbosch FC

5 Temmuz 2018 yılında Polokwane City

15 Ekim 2020 yılında Tshakhuma

Ayanda Nkili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayanda Nkili şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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