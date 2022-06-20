Ayaş ne demek, TDK'ya göre Ayaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ayaş ne demek? Ayaş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ayaş kelimesi. Peki Ayaş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ayaş nedir, Ayaş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AYAŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ayaş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Ayaş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ankara iline bağlı ilçelerden biri

