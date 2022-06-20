Ayaş ne demek, TDK'ya göre Ayaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?'Bilim insanları şaşkın!' değil, uyarılar yapılmıştı! Kovid-19'da ilk kez kediden insana virüs bulaştı!İstanbul Üsküdar'daki köşkte yangın çıktı! Alevler diğer yakadan bile görüldüSüper Loto sonuçları 19 Haziran 2022 Pazar | 19.06.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Tanrıkulu'na tepki: Türkiye karşıtlarına destekten başka bir şey değil!Oyuncu Yonca Türkman 15. kattan düşerek hayatını kaybettiYKS 2022 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştüFenomen Sibil Çetinkaya müstehcen yerine estetik mi yaptırdı? 'Takma' söylentilerine verdiği karşılık olay oldu!Türkiye Gazeteciler Federasyonu Düzce'nin incisi Akçakoca’da stres attı
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Ayaş ne demek, TDK'ya göre Ayaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ayaş ne demek, TDK'ya göre Ayaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ayaş kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ayaş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ayaş nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ayaş kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ayaş ne demek, TDK'ya göre Ayaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ayaş ne demek? Ayaş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ayaş kelimesi. Peki Ayaş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ayaş nedir, Ayaş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AYAŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ayaş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Ayaş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ankara iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT