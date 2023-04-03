Ayase Yoshida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayase Yoshida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayase Yoshida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ayase Yoshida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ayase Yoshida 22 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 吉田 綺星 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ayase Yoshida Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Ayase Yoshida'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ayase Yoshida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ayase Yoshida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ayase Yoshida şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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