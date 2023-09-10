Ayaş’ın içmeceleri 2 bin yıldır dünyaya şifa dağıtıyor

Avrupa'nın ünlü Karlovy Vary kaplıcası ile benzer özellikleri taşıyan Ayaş İçmece ve Kaplıcaları 2 bin yıldır şifa dağıtıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Ayaş’ın içmeceleri 2 bin yıldır dünyaya şifa dağıtıyor

Avrupa'nın ünlü Karlovy Vary kaplıcası ile benzer özellikleri taşıyan Ayaş İçmece ve Kaplıcaları 2 bin yıldır şifa dağıtıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlar, Roma döneminden günümüze ulaşan içmecede 3 günlük kürlerle hastalıklarına şifa buluyor.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan Ayaş içmeceleri şifalı sularıyla dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerine 2 bin yıldır şifa dağıtıyor. Avrupa'nın ünlü Karlovy Vary kaplıcası ile aynı özellikleri taşıyan içmecelere gelen misafirler uygulanan kürler ve şifalı su ile farklı hastalıklarına şifa arıyor.

Roma döneminden günümüze kadar varlığını sürdüren Ayaş İçmece ve Kaplıcaları, mide, bağırsak ve karaciğere iyi geliyor, bu organları faaliyete geçiriyor. Safra kesesi, böbrek taşı ve kumlarının dökülmesinde, idrar yolu iltihaplarının tedavisinde, mide ve bağırsakların solucan, şerit ve kıl kurdundan temizlenmesinde sayısız fayda sağlıyor. Hazımsızlığın, ağız kuruluğunun ve müzmin kabızlığın giderilmesine, nedeni bilinmeyen baş ağrılarının giderilmesine ve kanda bulunan toksinlerin dışarı atılmasına da yardımcı oluyor.

Dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Ayaş İçmece ve Kaplıcaları, Vehbi Koç, Süleyman Demirel, Kenan Evren gibi önemli isimleri de defalarca kez ağırladı. Bu isimler memnuniyetini yazdıkları mektuplarla ifade etti.

"Romatizma, nevrit, polinevrit, siyatik, kadın hastalıkları, sinir sistemini rahatlatmak için toksinleri attırıyor"

Ayaş İçmece ve Kaplıcaları'nın işletmecisi Nurşen Doğruol, "Türkiye'nin dört bir yanından gelirler hepsi şifa bulurlar. Avrupa'nın tek içmecesi olarak adlandırılır. İnsanlar senesi gelince buradan su içmeden banyosuna girmeden duramazlar. İçmece olarak çok şeye faydası var. Böbrek taş ve kumlarını döker, safra kesesi çamurlarını temizler, reflü, gastrit gibi şikayetleri yok eder, parazitleri düşürür, kanı temizler, kandaki toksinleri atar, cilt hastalıklarına iyi gelir. Banyoda romatizma, nevrit, polinevrit, siyatik, kadın hastalıkları, sinir sistemini rahatlatmak için toksinleri attırıyor. Ferahlık kazandırıyor insanlara. Kırık çıkıklardan sonraki mafsal yapışıklıklarına iyi geliyor. Nasırları bile söktüğü söyleniyor. Misafirlerimizden duyuyoruz bunları. Burada bizim sağlık memurumuz da var" dedi.

"Allah'ın lütfettiği bir kaynak burası"

Doğruol, yapılan araştırmaya göre, içmecelerin şifa yönünden dünyada birinci sırada geldiğini savunarak, "Her yerde kaplıca var ama içmece olarak kullanılmıyor oralarda. Bu suda mineraller çok fazla ve hiç dokunmuyor insanlara. 30 bardak su içiyorsunuz midenizde hiç şişkinlik olmuyor. Allah'ın lütfettiği bir kaynak burası. Konya'dan gelen emekli bir öğretmen misafirimiz vardı. Eşinin karaciğer kanseri olduğunu belirterek buradan şifa bulduğunu söyledi. Senede iki defa geliyorlar su içiyorlar. Maşallah ayakta hanımefendi. Çok iyi olduğunu söylüyor. Biz bilmiyorduk kansere iyi geldiğini" ifadelerini kullandı.

"Kalp rahatsızı olduğum için günde üç litre içiyorum"

Ayaş İçmeceleri ve Kaplıcalarını ziyaret eden Halil Erinmez, doktorların karaciğer ve bağırsak hastalığı teşhisi koyduğunun bilgisini vererek, "Böyle bir suyun olduğunu söylediler. Dostlarım, "mutlaka gitmelisin" diye tavsiyede bulundu. Dün geldim, bugün su etkisini gösterdi. Çok memnunum. Midemde bir şişkinlik vardı ama geçti. Tesisin doktoru bana bir buçuk litre önerdi. Kalp rahatsızı olduğum için sabah bir buçuk litre akşam bir buçuk litre içiyorum. İkinci gün olmasına rağmen etkisini gösterdi. Buraya gelen misafirlere soruyorum, onlar da çok olumlu konuşuyorlar. Çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Şifa Allah'tan bu da bir sebep. İnşallah şifasını göreceğiz. Gelecek olan vatandaşlara tavsiye ederim. Şifa için ben bu suyu gün içinde sık sık içiyorum" diye konuştu.

"Her seferinde kısa kaldığımız için pişman oluyoruz"

İçmeceler için Belçika'dan gelen ziyaretçi Kadir Demir, Ayaş İçmece ve Kaplıcaları'na 35 sene önce dedesi ile geldiğini belirterek, "Sonrasında yine birçok kez geldim. Türkiye'ye her gelişimde buraya gelme ihtiyacı hissediyorum. Yakınlarım, akrabalarım vücudu temizlemek için buraya geliyor. Aralarında her sene böbrek taşı düşürenler var. Teyzemde böbrek taşı vardı. Ameliyat olması gerekiyordu hatta. Teyzem o taşı burada yok etti. Suyun özelliklerini ben biraz araştırdım. İçinde magnezyum var yoğun bir şekilde. Genelde 3 günlüğüne geliyoruz. Her seferinde pişman oluyoruz kısa kaldığımız için" dedi.

Konya'dan gelen ziyaretçi Sultan Yıldırım ise safrasında iltihap tutmuş taş olduğunun bilgisini vererek, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Ayaş İçmeceleri ve Kaplıcaları'na geldiğini söyledi. Yıldırım, beş senedir üst üste ziyarete geldiğini ve burada şifa bulduğunu aktararak, günde üç litre şifalı olduğu söylenen sudan içtiğini, ödem oluşmaması için yürüyüş yaptığını ve günde bir defa da kaplıcalarda havuza girdiğini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kulak deldirmek zararlı olabiliyor
Kulak deldirmek zararlı olabiliyor
Kepez’in sağlık ve kültür hizmeti Akseki’de
Kepez’in sağlık ve kültür hizmeti Akseki’de
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, temizlik ve bakım çalışmalarıyla dikkat çekiyor
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, temizlik ve bakım çalışmalarıyla dikkat çekiyor
Büyükşehir, Evde Sağlık Hizmetleri ile yüzlerce hastaya ulaşıyor
Büyükşehir, Evde Sağlık Hizmetleri ile yüzlerce hastaya ulaşıyor
Son Haberler
Tavşanlı’da Karate Turnuvası
Tavşanlı’da Karate Turnuvası
Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu
Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu
Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı
Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı
Türkiye Kart’ın pilot uygulaması tamamlandı
Türkiye Kart’ın pilot uygulaması tamamlandı
Aydınlılar halk sağlığı konularında bilgilendirildi
Aydınlılar halk sağlığı konularında bilgilendirildi
Halk Sağlığı Haftası bando takımı eşliğinde kutlandı
Halk Sağlığı Haftası bando takımı eşliğinde kutlandı
Konya’da 14 yaşındaki çocuğun kamburu ameliyatla düzeltildi
Konya’da 14 yaşındaki çocuğun kamburu ameliyatla düzeltildi
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
Alzaymır’da erken tanı tedavinin etkinliğini artıyor
Alzaymır’da erken tanı tedavinin etkinliğini artıyor
Tatil sonrası okula uyum sürecine dikkat
Tatil sonrası okula uyum sürecine dikkat
Ağrı’ya müjde 193 doktorun ataması yapıldı
Ağrı’ya müjde 193 doktorun ataması yapıldı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı