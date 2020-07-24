Ayasofya Camii'nde 86 yıldan sonra ilk ezan okundu!
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi minaresinden cuma namazı için 86 yıl sonra ilk ezan okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Ayasofya'daki ilk Cuma namazı için 86 yıl sonra ilk ezan okundu.
Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda Serkan'dan hesap soruyor!
Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan tepki! Bayraklar yarıya indirildi
Ayasofya'ya giremeyen adamın duygusal anları! Gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi!
24 Temmuz 2020 Cuma 14:50
Benzer Videolar