Ayasofya Camisi'nin açılış hazırlıkları koordinasyon toplantısında değerlendirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirmek için ikinci koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlık ettiği toplantıda, 24 Temmuz'da cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'ndeki hazırlıklar ve çalışmalar ele alınırken, pandemi sürecine uygun olarak alınması gereken önlemler konuşuldu.

Valilik binasında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İl Müftüsü Prof. Dr. Emin Maşalı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Müftüsü Prof. Dr. Emin Maşalı ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hazırlıklar ile ilgili sunum yaptı.

Vali Yerlikaya, ilk koordinasyon toplantısını 14 Temmuz Salı günü gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA