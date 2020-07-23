Ayasofya Camisi'nin açılışı için o yollar trafiğe kapatıldı

Ayasofya Camisi'nde yarın kılınacak Cuma namazı öncesi alınan tedbirler kapsamında Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı. Bu akşam saat 20.00'dan itibaren Eminönü yönüne araç girişi yapılamıyor. Tarihi Yarımada'da bulunan araçların çıkışına ise saat 00.00'a izin verilecek.

AYASOFYA'DA CUMA NAMAZI

Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi'nde yarın cuma namazı kılınacak.

Ayasofya programı tedbirleri kapsamında Ayasofya Camisi ve çevresi saat 20.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

Eminönü'ne gidiş güzergahındaki Galata Köprüsü de tedbirler gereği araç trafiğine kapatıldı.

Perşembe Pazarı'nın bulunduğu Tersane Caddesi ile Kemeraltı Caddesi yönünden gelen araçların köprüye girişlerine izin verilmezken, araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Tarihi Yarımada'da bulunan araçların çıkışına ise 00.00'a kadar izin verilecek.

Galata Köprüsü'nde yaya geçişine izin verilirken, tramvay seferleri pazartesi 06.00'a kadar Kabataş-Eminönü ve Beyazıt-Bağcılar durakları arasında yapılacak.

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yarın Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili olarak, saat 20.00'den itibaren Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofya'dan Torun Sokak'a katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane içerisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve Tarihi Yarımada'ya bağlanan yollar araç trafiğine kapatıldı.

Bu yollara alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü güzergahları kullanılabilecek.