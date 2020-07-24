Ayasofya ibadete açılınca Yunanistan'da bayraklar yarıya indirildi

Danıştay 10.Dairesinin Ayasofya'nın müze olarak kullanılmasına ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile camiye dönüştürülen ve adı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi olayını Yunan basını yas olarak değerlendirirken Yunanistan'da kiliselerin önünde bulunan bayraklar yarıya indirildi. Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalındı. Öte yandan akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyuruldu. Ayrıca Yunan dünyası için "kara bir gün" yaşandığını belirtildi.

Şu anda Yunan televizyonlarında da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki Kuran tilaveti canlı olarak yayınlanıyor.

AYASOFYA'YA GİRİŞLER DURDURULMUŞTU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Cami çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının olduğunu, salgın nedeniyle bu alanlara girişlerin de durdurulduğunu açıkladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu.Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu.Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak."

AYASOFYA'DA EZAN SESLERİ

Ayasofya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi minaresinden cuma namazı için ezan okunuyor. Öte yandan 4 müezzin birlikte sela okudu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı.