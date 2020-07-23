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Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın kimdir? Nereli? Mehmet Boynukalın biyografisi

Ayasofya Caminin imamı olan Mehmet Boynukalın açıklamalarıyla gündem oluyor. Peki Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın kimdir? Nereli? İşte Mehmet Boynukalın'ın biyografisi...

Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın kimdir? Nereli? Mehmet Boynukalın biyografisi

86 yıl sonra 24 Temmuz itibariyle ibadete açılan Ayasofya Camide görev yapan Mehmet Boynukalın sosyal medyayı aktif şekilde kullanarak gündeme ilişkin konular hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Bu değerlendirmeler bir kısım kişiler tarafından beğeniliyor, bir kısım tarafından ise beğenilmiyor.

AYASOYFA İMAMI MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR? MEHMET BOYNU KALIN BİYOGRAFİSİ

Ayasofya Cami'nin imamı olan Mehmet Boynukalın 1971 yılında dünyaya gelmiştir.Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalarda bulundu. Boynukalın, ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi.

Eğitim bilgileri:

Lisans, El-Ezher Üniversitesi, İlahiyat, 1992

Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995

Doktora, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999

MEHMET BOYNUKALIN'IN ÇIKARDIĞI KİTAPLAR

- Fıkıh Usulü Alimleri ve Eserleri (III-XIII. Hicri Yüzyıl)

- El-Camiu's-Sağır

NERELİ?

Prof.Dr. Mehmet Boynukalın'ın nereli olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

 

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