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  3. Ayasofya Müzesi'ndeki "Spagat"ı protesto ettiler

Ayasofya Müzesi'ndeki "Spagat"ı protesto ettiler

AYASOFYA Müzesi'nde bir bale figürü olan "spagat" yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından bir grup protesto müze önüne...

Ayasofya Müzesi'ndeki "Spagat"ı protesto ettiler

AYASOFYA Müzesi'nde bir bale figürü olan "spagat" yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından bir grup protesto müze önüne protesto eyleminde bulundu. Saat 16.00 sıralarında müzenin önüne gelen grup üyeleri müzenin içine girmek istedi. Yoğun güvenlik önlemi alan polis gruba izin vermedi. Çevik kuvvet polisleri müzenin kapısı önünde barikat kurarken, grup üyeleri tekbir getirdi. "Zincirler kırılsın Ayasofya Açılsın" sloganı da atan grup daha sonra müzenin önünde namaz kıldı. Namazın ardında grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

(FOTOĞRAF)

DHA

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