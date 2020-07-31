Ayasofya'da Kurban Bayramı namazı kılındı! Tarihi anlar

Kurban Bayramı namazı öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı camiye geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazında ise Vali Yerlikaya, TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Karaismailoğlu'nun yan yana saf tuttuğu görüldü.

Fatih Belediyesi ekiplerince namaz öncesinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılırken caminin içinde ve dışında yerlere, sosyal mesafeye uyulması için işaret bantları yapıştırıldı.

Caminin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, namaza gelen kişileri kontrollü bir şekilde içeri aldı. Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de dedektör köpeklerle caminin içinde ve çevresinde tarama çalışması yaptı.

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınan yedinci sabah namazı da yoğun katılımla eda edildi.

Sabah ezanı öncesi cami içerisinde yerlerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Ezanın okunmasının ardından vatandaşlar namazı kılmak için saf tutarken bazılarının ise Ayasofya Meydanı'nda yere serilen hasırlar ve ya da yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazını kıldığı gözlemlendi.

Meydana ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek isteyen vatandaşlar, güvenlik aramasının ardından içeri alındı.

Ayrıca caminin çevresinde toplanan vatandaşlar, tekbirler ve salavatlar getirdi.

Bu arada, Fatih Belediyesi vatandaşlara güne özel gümüş kaplama hatıra madalyon ile üzeri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi işli bez çanta içerisinde tek kullanımlık seccade, dezenfektan, maske ve su hediye etti. Ayrıca, bayram namazı öncesi ve sonrasında namazdan çıkan vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.