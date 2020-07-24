Ayasofya'daki cuma namazı için vatandaşlar akın etmeye devam ediyor!

86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camiisinde bugün kılınacak öğle namazı için vatandaşlar yurdun dört bir yanından Ayasofya'ya akın etmeyi sürdürüyor.