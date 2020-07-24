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  3. Ayasofya'daki cuma namazı için vatandaşlar akın etmeye devam ediyor!

Ayasofya'daki cuma namazı için vatandaşlar akın etmeye devam ediyor!

86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camiisinde bugün kılınacak öğle namazı için vatandaşlar yurdun dört bir yanından Ayasofya'ya akın etmeyi sürdürüyor.

Bugün Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde ilk namazı kılmak için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Ayasofya'ya gelmeye başladı. Birçok kontrol merkezinden geçen vatandaşlar akın akın Ayasofya Camii’ne doğru yürüyüşlerini sürdürüyor.

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24 Temmuz 2020 Cuma 13:01
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