"Ayasofya’nın Cami olarak açılması dünya müslümanları için bayram olacaktır"

Milli Türk Talebe Birliği Bursa İl Başkanı Ahmet Taha Aksoy, Ayasofya'nın Cami olarak açılmasının dünya müslümanları için bayram olacağını belirterek, "Ayasofya secdeye hasret kalmıştır. Ayasofya Türk'ün bahtıyla beraber açılmalıdır" dedi.

Aksoy, yaptığı açıklamada, Ayasofya Camii ile ilgili olarak yaşanan süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz destek olacaklarını belirterek; "Ayasofya'nın müze kaldığı her gün bizler için ızdırap, cami olarak ibadete açıldığı gün ise tüm dünya müslümanları için bayram olacaktır" dedi.

Tarihi camilerin müzeye, depoya ve hatta ahıra çevrildiği, içlerindeki yüzlerce nadide eserin talan edildiği bir dönemde Ayasofya Camisi'nin de 1934 yılında alınan bir Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrildiğini hatırlatan Aksoy, "Bizans'tan çok Bizansçı, Batıdan daha Batıcı olan ve milletin değerleriyle daima kavgalı olan malum zihniyet, ecdadın bize bıraktığı en büyük miraslardan Ayasofya'nın kıymetini de bilememiştir. Cihanın en güzel beldelerinden İstanbul'un kalbi mübarek mekan Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi Türk tarihine, mukaddesatına, ruhuna, ihanetlerin en büyüğü olmuş ve öz ruhumuz müzeye kaldırılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet'in kıyamete kadar camii olarak kalmasını bütün insanlığa emanet ve vasiyet ettiği Ayasofya, secdeye hasret kalmıştır. Artık Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün bahtıyla beraber açılmalıdır. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi; Ayasofya'yı kapalı tutmak, Yunanlıya "ben yapamıyorum; sen gel de kendi hesabına aç" demekten farksızdır. Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün mânalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak. Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek" dedi.

Bu kararla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olduklarını hatırlatan Aksoy, "Bu noktada ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya müslümanlarının gözü, kulağı haline gelen ve hasretle beklenen Ayasofya Camii ile ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreçte sonsuz destek olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Ayasofya'nın müze kaldığı her gün bizler için ızdırap, cami olarak ibadete açıldığı gün ise tüm dünya müslümanları için bayram olacaktır. Evet, Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bu sel açacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA