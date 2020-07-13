Ayasofya’nın cami olması dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması kararının ardından vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirdi.

Danıştay kararı ile Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılmasını kutlamak amacıyla AK Parti Karabük İl Başkanlığı, parti binasının önünde vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinliğe, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, parti teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Başkanı Altınöz, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasından dolayı yaşanan sevinci vatandaşlarla birlikte yaşamak amacıyla tatlı dağıtımı etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Milletvekili Niyazi Güneş ise, 10 Temmuz gününün tarihte önemli bir gün olduğunu belirterek, "Ayasofya ibadete açıldı. Hüviyetinde cami olan Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuşturulduğu gün 10 Temmuz'dur. Onun için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. 24 Temmuz da da inşallah Cuma Namazı ile birlikte ibadete başlanacaktır" dedi.

Türkiye'nin son 4 yılda aldığı kararlar bakımından artık kendi kararlarını verebilen bir ülke olduğunu gösterdiğini ifade eden Güneş, "Milli menfaatimiz, ihtiyacımız neyi gerektiriyorsa, o konuda kararların alındığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10 Temmuz da Danıştayın verdiği karardan sonra müzelikten camiye çevrilmesi ile ilgili yazıyı Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderilmesi ile asli hüviyetine döndürülmüş oldu. Bu halkımızda, İslam aleminde büyük memnuniyet meydana getirmiştir. Bu akşam da Karabük'te sizlerle bu sevinci paylaşıyoruz. İstanbul Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrinden doğru bu karara büyük memnuniyet duyduğunu hissediyoruz " diye konuştu.

Kaynak: İHA