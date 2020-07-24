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  3. Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan tepki! Bayraklar yarıya indirildi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan tepki! Bayraklar yarıya indirildi

86 yıl sonra Ayasofya'da ilk Cuma namazının kılınıp ibadete açılmasını Yunan basını yas olarak değerlendirirken Yunanistan'da kiliselerin önünde bulunan bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'da ilk cuma namazını kılmasının ardından Yunanistan'ın Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalındı. Ayrıca Yunan medyasının yaptığı açıklamada Yunan dünyası için "kara bir gün" yaşandığı belirtildi.

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24 Temmuz 2020 Cuma 14:19
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