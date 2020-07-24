Ayasofya'ya giremeyen adamın duygusal anları! Gözyaşlarını tutamadı

Ayasofya'ya 86 yıl sonra ilk Cuma namazını kılmak için gelen bir vatandaş, namaz kılınacak alanlar dolduğu için Ayasofya'ya giremedi. Talihsizliğine üzülen vatandaşın gözyaşlarını tutamadığı anlar kameraya anbean yansıdı.