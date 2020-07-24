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  3. Ayasofya'ya giremeyen adamın duygusal anları! Gözyaşlarını tutamadı

Ayasofya'ya giremeyen adamın duygusal anları! Gözyaşlarını tutamadı

Ayasofya'ya 86 yıl sonra ilk Cuma namazını kılmak için gelen bir vatandaş, namaz kılınacak alanlar dolduğu için Ayasofya'ya giremedi. Talihsizliğine üzülen vatandaşın gözyaşlarını tutamadığı anlar kameraya anbean yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Ayasofya'daki ilk Cuma namazı için gelen bir vatandaş, kalabalıktan dolayı namaz kılmak için yer bulamadı. Vatandaşın Çemberlitaş’taki giriş noktasında alana giremeyeceğini öğrenince yaşadığı üzüntü ve ağladığı anlar kameralara yansıdı.

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24 Temmuz 2020 Cuma 13:32
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