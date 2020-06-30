Ayazlı Mahallesi de doğalgazla buluşuyor

Eski çöp alanının kaldırılıp üzerinin rehabilite edilmesinden sonra rahat bir nefes alan Ayazlı Mahallesi'nde doğalgaz çalışmaları bugün itibariyle başladı.

Ayazlı Mahallesi'nde ilk etapta 3 bin 85 metre ana hat çalışması gerçekleştirilecek ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından abonelik işlemlerine geçilecek. 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanan çalışmalar sonrası Ayazlı Mahallesi, Fatsa'nın en cazibe merkezlerinden birine dönüşecek.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar daha temiz bir Fatsa için doğalgaz kullanımının artırılması ve ilçedeki doğalgaz ile ilgili yapılması planlanan tüm yatırım çalışmalarını yakından takip ederek sağlıklı ve havası temiz bir şehir olması hedefiyle çevre odaklı çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Organize Sanayi Bölgemizde ve Dolunay Mahallemizde tamamlanan doğalgaz çalışmasının ardından Ayazlı Mahallemizde ilk etapta 3085 metre ana hat çalışması gerçekleştirilecek ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından abonelik işlemlerine geçilecek. 2020 yılı içerisinde tamamlanacak olan çalışmalar sayesinde mahallemiz, ilçemizin cazibe merkezlerinden birine dönüşecek. Doğalgaz çalışması tamamlandıktan sonra altyapı, yol, kaldırım ve yayalaştırma çalışmaları kısa bir süre içerisinde başlayacak. Bizim gayretimiz, hevesimiz, Ordu'muza ve Fatsa'mıza hizmet aşkımız var. Bugüne kadar bu duygularla canla başla çalıştık. Ayazlı Mahallemizin doğalgaz ile buluşması, bu hizmetlerin hayata geçirilmesine vesile olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA