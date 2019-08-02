Ayazma Millet Bahçesi gün sayıyor

Türkiye'nin ilk beş millet bahçesinden üçüne sahip olan Başakşehir, yeni bir millet bahçesine daha kavuşuyor. Yüzde 75'i yeşil alana ayrılan 41 bin metrekare büyüklüğündeki Ayazma Millet Bahçesi'nin çalışmalarında son aşamaya gelindi.

İstanbul'un en yeşil ilçelerinden biri olan Başakşehir, yeni bir millet bahçesine daha kavuşuyor. Ziya Gökalp Mahallesi'nde yapılan Ayazma Millet Bahçesi'nde, imalatlar tamamlanırken peyzaj çalışmalarında son aşamaya gelindi. 41 bin metrekare alan üzerine kurulan Ayazma Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde 100 günlük eylem planı içinde açıkladığı millet bahçeleri çalışmaları kapsamında Emlak Konut A.Ş. tarafından hayata geçirildi. Yaklaşık 10 bin metrekarelik bölümü sert zemin olan millet bahçesinin yüzde 75'i yeşil alana ayrıldı. Vadi görünümü korunan millet bahçesinin 31 bin 56 metrekarelik bölümü yeşil alan olarak tasarlandı. Ayazma Millet Bahçesi'ne 863 adet ağaç ve 13 bin 923 adet süs bitkisi dikildi.

Spor, eğlence ve dinlence bir arada

Spor alanları, çocuk oyun alanları, piknik alanları gibi birçok aktivite alanı bulunan parkta, bin 521 metrekare çiçek bahçeleri, 2 bin 570 metrekare bisiklet yolu ve koşu parkuru ile kütüphane yer alıyor. Yakın zamanda hizmete açılması hedeflenen Ayazma Millet Bahçesi'nde, yürüyüş parkurları, çay bahçesi, dinlenme ve seyir terasları da bulunuyor.

"Millet bahçelerine bir yenisi daha ekleniyor"

Başakşehir, Kayaşehir ve Hoşdere Millet Bahçelerinden sonra ilçeye dördüncü millet bahçesini kazandırmanın sevincini yaşadıklarını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ın ülkemize kazandırdığı en güzel projelerden millet bahçelerine bir yenisi daha ekleniyor" dedi.

"İstanbul'un en yeşil ilçesi olmayı hedefliyoruz"

Başakşehir'in kişi başına düşen 20 metrekare yeşil alan ile İstanbul'un en yeşil ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "Öncelikle Başakşehir ve Hoşdere Millet Bahçelerinden sonra ilçeye Ayazma Millet Bahçesi'ni de kazandıran Emlak Konut A.Ş.'ye teşekkür ediyorum. Hizmete açtığımız, 280 bin metrekarelik Başakşehir Millet Bahçesi, Bahçeşehir'de 142 bin metrekare alana sahip Hoşdere Millet Bahçesi, 350 bin metrekarelik ilk etabı açılan Kayaşehir Millet Bahçesi ve yapımı tamamlanan 41 bin metrekarelik Ayazma Millet Bahçesi ile ilçemize 813 bin metrekare yeşil alan daha kazandırdık. 2023 yılında toplam 11,5 milyon metrekare yeşil alana kavuşmayı ve İstanbul'un en yeşil ilçesi olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA