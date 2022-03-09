Geçtiğimiz Ocak ayında, İstanbulluları kar yağışına doyuran etkili kış, Mart ayında da yine vatandaşın kapısını çalacak. Meteorolojiden gelen peş peşe kar uyarıları, heyecanı arttırmaya devam ediyor. Bununla birlikte açıklamalarda yer alan "Aybar" ifadesi ise merak konusu oldu. Peki, Aybar ne demek? Aybar kar fırtınası nedir? İşte detaylar...

AYBAR NE DEMEK? AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Meteorolojiden gelen "İstanbullular Aybar ile kara doyacak" açıklaması, Aybar nedir? sorularını da beraberinde getirdi. Aybar, Sibirya kökenli kar fırtınasına verilen isimdir. Bu kar fırtınasının Türkiye'ye doğru yola çıkması, hem heyecan hem de korkuyu beraberinde getirdi. 1987 yılı Mart ayını hatırlatacağı söylenen Aybar fırtınasıyla, İstanbul'un tüm ilçeleri yeniden kar yağışına doyacak. Geniş bir alanda etkili olması beklenen kar fırtınasına, heybetli, görkemli anlamına gelen "Aybar" ismi verilmiştir.

METEOROLOJİ UYARDI

Etkisini gösterecek olan kar yağışı sebebiyle, Meteorolojiden gelen uyarıda, "Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile bugün zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusu, Konya, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum'un güneyi, Kars, Ağrı, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır’ın kuzeyi, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİNE KAR DÜZENLEMESİ

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda “İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba günü M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır” ifadeleri yer aldı.