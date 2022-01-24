Ayberk Pekcan kimdir? Nereli? Ayberk Pekcan öldü mü, kaç yaşında neden öldü? Biyografisi, hayatı | Hangi dizilerde oynadı?

Türk sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Çok sayıda dizi ve filmde rol alan oyuncunun vefatı sevenlerini ve sanat camiasını üzdü. Pekcan'nın vefatının ardından Ayberk Pekcan kimdir? Nereli? Ayberk Pekcan öldü mü, kaç yaşında neden öldü? Hangi dizilerde oynadı? sorularının cevapları internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte Ayberk Pekcan'ın biyografisi ve hayatı...

AYBERK PEKCAN KİMDİR? NERELİ? BİYOGRAFİSİ, HAYATI

Ayberk Pekcan, 22 Mayıs 1970 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncu olan Pekcan, çocukluğunu, gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, liseyi Mersin'de okudu. Daha sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitiren Pekcan, oyunculuk için ilk adımı İstanbul'da yaparak kariyerine başladı.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadıktan sonra tanınan bunun yanı sıra çok sayıda dizi ve filmde yardımcı oyuncu olarak görev yapan Pekcan, 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

AYBERK PEKCAN ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA NEDEN ÖLDÜ?

Ayberk Pekcan, Ekim 2021'de akciğer kanserine yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Pekcan paylaşımında," Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...” ifadelerini kullanmıştı.

Usta oyuncu Ayberk Pekcan, 5 gün önce Mersin'deki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Bugün ise ünlü oyuncudan acı haber geldi. Ayberk Pekcan, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Pekcan'ın cenazesi Tarsus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AYBERK PEKCAN'IN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER | HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sinema

Mustang (2015) - Erol

Kış Uykusu (2014) - Hidayet

Aşk ve Devrim (2011) - Pala

Saç (2010) - Hamdi

Ali'nin Sekiz Günü (2008) - Hacı

Neredesin Firuze (2003) - Pislik

Şeytan Bunun Neresinde (2002) - Köy Muhtarı/Terörist Başı

Abdülhamid Düşerken (2002) - Katip Ali Şevki

Dizi

Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey

Poyraz Karayel (2014)

Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin

Keşanlı Ali Destanı (2011-2012) - Teke Kazım

Kurtlar Vadisi Pusu (2008-2010) - Şemo

Yaprak Dökümü (2007) - Talat

Körfez Ateşi (2005) - Esat

Ihlamurlar Altında (2005) - Ekrem/Aynalı

Emanet ve İhanet (2004) - Ali

Dağlar Dağımdır (2005)

Türkü Filmi (2004)

Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)

Bir Dilim Aşk (2004) - Bülent

Kurtlar Vadisi (2004) - Doktor

Parmak İzi (2003)

Kampüsistan (2003)

Hayat Bilgisi (2003) - Mustafa

Yarım Elma (2002)

Sırlar Dünyası (2002) - Muammer

Bayanlar Baylar (2002)

Tatlı Hayat (2001)

Çiçek Taksi (1995) - Talat