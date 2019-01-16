Aybüke öğretmenin şehit edilmesiyle ilgili 5 sanığa 18'er yıl hapis (2)

AYBÜKE ÖĞRETMENİN BABASI: 18 YIL CEZA BU HAİNLERE ÖDÜL GİBİ

Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın PKK'lı teröristlerce şehit edilmesiyle ilgili görülen davada 5 sanığa 18'er yıl hapis cezası verilmesine baba Sadık Yalçın, "18 yıl ceza bu hainlere ödül gibi" diyerek, tepki gösterdi. Acılı baba, "Gerekli düzenlemeler yapılarak hainlere idam veya ömür boyu hapis cezası verilmeli" dedi.

muhabirine konuşan baba Sadık Yalçın, "Özellikle bu terörle ilgili uğraşanların, bu devletin zafiyetini rahat duruma düşürmek için çalışanların ve terörle iç içe olanların şunu iyi bilmeleri gerekir; Devlet hiçbir hesabı yarım bırakmaz, kenara da koymaz. Mutlaka bir gün hesabını sorar. Bizim çocuğumuzun şehit edilmesi, onun ardından iki askerimizin şehit edilmesi, bizleri ve Türk Milletini üzmüştür, acıya boğmuştur. Ama devlet her zaman dimdik ayaktadır" diye konuştu.

"Cezai işlemlerde bir boşluk veya eksiklik olduğunu düşünüyorum" diyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Bir kamu görevlisinin ve 2 tane askerimizin şehit edilmesine, bir belediye başkanımızın suikasta uğramasına sebep olan bu hainlerin, hak ettikleri cezayı bulmadıkları kanısındayım. Bunu kabul etmiyorum. 18 yıl ceza onlara ödül gibi geliyor, bana göre. Keşke 180 yıl ceza verselerdi de güneş yüzü görmeden hapishanenin kuytu köşelerinde çürüyüp gitselerdi."

Gerekli düzenlemelerin yapılarak terör suçlularına idam veya ömür boyu hapis cezası verilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verilen cezanın özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu konuyu tekrar gözden geçirilmesine sebep olacağına düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın bu konulardaki hassasiyetinin yüksek olduğunu biliyoruz. Aybüke öğretmenin, Necmettin öğretmenin ve askerlerimizin şehit edilmelerine gösterdiği tepki hepimizce malum. Diğer muhalefet parti liderlerinin de tepkilerini biliyoruz. Onlar da gereken tepkiyi vermekteler. Bu cezai işlemlerdeki alınan kıstaslar nedir? Gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Biz aile olarak şimdiye kadar herhangi bir mahkemeye başvurmadık. Sebebi devlete olan güvenimizdir, güvencemizdir. Hükümetin yetkilileri ve diğer kurumlar konuyu yakın takip etmektedir. Onlara güvendiğimiz için devletin kendisine yapılan bu saldırıyı, sonuçsuz bırakmayacağına inandığımız için cezai işlem yapılmasıyla ilgili herhangi bir hukuki başvuruda bulunmadık. Bundan sonrada ben şahsen öyle bir şey düşünmüyorum ama gerektiğinde düşünebiliriz. Şimdilik devletimizin kurumlarına güveniyoruz. Hükümetin yetkili organlarına güveniyoruz. Muhalefetinde bu konulardaki cezai işlemlerin yetersiz olduğuyla ilgili kanaatine inanıyoruz. İnşallah bizim gibi düşünürler. Gerekli düzenlemelerin yapılarak, bu hainlere idam ya da ömür boyu hapis cezası verilmesi gerektiğine inanıyorum."

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DHA