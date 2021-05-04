Aybüke Pusat ile Furkan Andıç 'Kusursuz' adlı diziyle yeniden bir arada olacak!

Son olarak zamanlarda adından epey söz ettiren yönetmen Cem Karcı'dan yepyeni projeler gelemeye devam ediyor. Karcı peş peşe dijital projeler çekeceğini duyurmasının ardından ilk olarak haziranda 'İlk Ve Son' adlı dijital diziye başlayacağı belli oldu.

Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı dizide Özge Özpirinçci ile Salih Bademci'nin rol alacağı açıklandı. Karcı yeni projesini duyurmasından kısa bir süre sonra da Blutv için Kerem Deren'in yazdığı 'Kusursuz' adlı dizinin yönetmen koltuğunda yer alacağını belirtti.

Kusursuz adlı dizinin kadrosunda ise Büşra Develi ile 2019 yılında ekranlara gelen "Her Yerde Sen" adlı yazlık dizide de çifti canlandıran Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın yer alacağı ortaya çıktı.