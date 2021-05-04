Polimer Teknolojisi Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?2021 Yozgat Bozok Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102310213Romanların bahar bayramı "Kakava" bu yıl da koronavirüs engeline takıldıPlastik Şişirme Kalıpçısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?2021 Selçuk Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1089109942021 Kırklareli Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1067707392021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110290124Eşin isminin anlamı nedir, Eşin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2021 Girne Amerikan Üni. Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3002115882021 Kırşehir Ahi Evran Üni. Bahçe Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100610288
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Aybüke Pusat ile Furkan Andıç 'Kusursuz' adlı diziyle yeniden bir arada olacak!

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç 'Kusursuz' adlı diziyle yeniden bir arada olacak!

'Her Yerde Sen' adlı dizide sevilen ikili Aybüke Pusat ile Furkan Andıç yepyeni proje olan 'Kusursuz' adlı dizide yeniden rol alacağı açıklandı.

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç 'Kusursuz' adlı diziyle yeniden bir arada olacak!

Son olarak zamanlarda adından epey söz ettiren yönetmen Cem Karcı'dan yepyeni projeler gelemeye devam ediyor. Karcı peş peşe dijital projeler çekeceğini duyurmasının ardından ilk olarak haziranda 'İlk Ve Son' adlı dijital diziye başlayacağı belli oldu.

Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı dizide Özge Özpirinçci ile Salih Bademci'nin rol alacağı açıklandı. Karcı yeni projesini duyurmasından kısa bir süre sonra da Blutv için Kerem Deren'in yazdığı 'Kusursuz' adlı dizinin yönetmen koltuğunda yer alacağını belirtti.

Kusursuz adlı dizinin kadrosunda ise Büşra Develi ile 2019 yılında ekranlara gelen "Her Yerde Sen" adlı yazlık dizide de çifti canlandıran Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın yer alacağı ortaya çıktı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT