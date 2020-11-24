Aybüke Yalçın kimdir, nerelidir? Aybüke Yalçın ne zaman ve nasıl öldü?

Teröristler tarafından hain bir saldırı sonucu şehit olan Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde internet mecrasında çokça bakılanlardan birisi oldu. Biz de bu konuyla ilgili önemli detaylara haberimizde yer verdik.

AYBÜKE YALÇIN KİMDİR, NERELİDİR?

1994 yılında Çorum Osmancık'ta dünyaya gelen Aybüke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmuş, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine atanmıştı. Atandığını öğrendiğinde ise sevincini sosyal medyadan ''Öğretmen oldum ben'' paylaşımıyla duyurmuştu.

AYBÜKE YALÇIN NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Müzikoloji bölümünde yüksek lisansa başlayan Yalçın, karne günü evine döndüğü sırada 9 Haziran 2017 tarihinde Batman'da teröristlerin hain saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Vefat ettiğinde henüz 22 yaşındaydı. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.