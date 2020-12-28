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  3. Ayça Ayşin Turan Arıza'da muhteşem performansıyla büyüledi!

Ayça Ayşin Turan Arıza'da muhteşem performansıyla büyüledi!

Hem güzelliği hemde başarısı ile dikkatleri üzerine çeken Ayça Ayşin Turan Show TV ekranlarında yayınlanan yeni dizisi Arıza'nın ekranlara gelen son bölümünde oyunculuğu ile adeta devleşti.

Ayça Ayşin Turan Arıza'da muhteşem performansıyla büyüledi!

Son olarak Netflix'te yayınlanan Muhafız dizisinde rol alan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan yine oyunculuğunu konuşturdu. Turan'ın Arıza'nın dün akşam ekranlara gelen son bölümünde sergilediği performans izleyenlerden alkış topladı.

Ayça Ayşin Turan Arıza'da muhteşem performansıyla büyüledi!

Arıza dizisinde Halide karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan dün akşam sergilediği performansın sosyal medyada trendler arasında birinci sırada yer aldı.

Ayça Ayşin Turan Arıza'da muhteşem performansıyla büyüledi!

Arıza'nın seyirciyi de göz yaşlarına boğan sahnede babasını da kaybedeceğini düşündüğü anlarda sinir krizi geçiren Halide'nin göz yaşları ve söyledikleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte Ayça Ayşıin Turan'ın muhteşem performansı;

 

 

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak, babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza'yı bulmuştur. Ali Rıza bu sefer Burak'tan intikamını alacak ve onu öldürecektir. Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet'in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza'nın Burak'ı öldürme planı suya düşer.

Ayça Ayşin Turan Arıza'da muhteşem performansıyla büyüledi!

Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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