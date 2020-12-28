Ayça Ayşin Turan Arıza'da muhteşem performansıyla büyüledi!

Son olarak Netflix'te yayınlanan Muhafız dizisinde rol alan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan yine oyunculuğunu konuşturdu. Turan'ın Arıza'nın dün akşam ekranlara gelen son bölümünde sergilediği performans izleyenlerden alkış topladı.

Arıza dizisinde Halide karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan dün akşam sergilediği performansın sosyal medyada trendler arasında birinci sırada yer aldı.

Arıza'nın seyirciyi de göz yaşlarına boğan sahnede babasını da kaybedeceğini düşündüğü anlarda sinir krizi geçiren Halide'nin göz yaşları ve söyledikleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte Ayça Ayşıin Turan'ın muhteşem performansı;

Şu sahneyi keşke arabadan itibaren yükleseydiniz.#AyçaAyşinTuran öyle bir oynadıki benim nefesim kesildi.Bugüne kadar hep sakin bir Halide izliyorduk.Bugün annesinin ve kardeşlerinin acısıyla bambaşka bir oyunculuk gördük.#ArHal #Gerçekler #TolgaSarıtaş

pic.twitter.com/PuQiNeHWlq — Türk Dizileri Uzmanı (@diziuzmanikisi) December 27, 2020

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak, babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza'yı bulmuştur. Ali Rıza bu sefer Burak'tan intikamını alacak ve onu öldürecektir. Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet'in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza'nın Burak'ı öldürme planı suya düşer.

Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.