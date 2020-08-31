Ayça Ayşin Turan'ın makyajsız fotoğrafı büyük ilgi gördü!

Güzelliği ile dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başaran Ayça Ayşin Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Ayça Ayşin Turan'ın Instagram hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafı büyük ilgi gördü.

27 yaşındaki Turan'ın makyajsız bu karesi beğeni ve yorum rekoru kırdı.

Güzel oyuncu, "Özel bir şey kullanıyor musunuz?" sorusuna da "Nemlendirici ve güneş koruyucu kremimi eksik etmiyorum. Bol su tüketiyorum" şeklinde yanıt verdi.

"ŞÖHRET VE POPÜLERLİK İLGİ ALANIM DEĞİL"

Turan, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, şöhret ve popülerlik hakkındaki soruya yanıt vermiş ve "Şöhret ve popülerlik benim ilgi alanım değil. Hatta bunlar gerçeklikten uzak bir algı hali; bu iki şey oyunculukla, yani göz önünde olmakla gelen bir paket. Aslında bu meslekte olan çoğu kişi benim gibi normal hayatlar yaşayan insanlar, ekran önünde parlak, efektli bir dünya var ve oradan ayrıldığımız da duygularıyla gerçek bir dünya. Şöhret ve popülerliğin gelip geçici olduğunu bilerek yoluma devam ediyorum; benim için önemli olan ailem, sevdiklerim ve yaptığım işlerin kalıcı olması" demişti.