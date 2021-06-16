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Ayça Erturan ve Oğulcan Kırca'nın bebek sevinci "Babacığım buradayım!"

2014 yılında vefat eden Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile dünyaevine giren Ayça Erturan, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu.

Ayça Erturan ve Oğulcan Kırca'nın bebek sevinci "Babacığım buradayım!"

 

Ayça Erturan, eşi Oğulcan Kırca'ya hamile olduğu müjdesini nasıl verdiğini anlattı. YouTube'da çektiği videoyu paylaşan oyuncu, karnına, "Babacığım buradayım" yazarak, eşinin karşısına çıktığını söyledi.

Baba olacağını öğrendiğinde hem mutlu hem de şaşkın olduğunu söyleyen Kırca duygularını, "İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor" sözleriyle dile getirdi.

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MÜJDELİ HABERİ AİLESİNE SÜRPRİZ HAZIRLAYARAK AÇIKLAMIŞTI

4,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Erturan, müjdeli haberi ailesi ve arkadaşlarına, bir hediye kutusu içerisinde bulunan ultrason fotoğrafıyla vermişti.

Ayça Erturan, aralarında; Yıldız Atiksoy, Birce Akalay, Hande Soral, Hande Soral, Ebru Cündübeyoğlu, Şükrü Özyıldız, İbrahim Büyükak, Sarp Akkaya, Caner Erdeniz ve Müge Boz'un da yer aldığı pek çok ünlü isimlerin kutuyu açarken verdikleri tepkiyi paylaştığı videoya eklemişti.

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İNANMADILAR

Erturan'ın müjdeli haberini ilk başta şaka zanneden, ardından şaşkınlıkları saklayamayan arkadaşları, şoku kısa sürede atlatıp, oyuncunun bebek sevincine ortak olmuştu.

"ONLARA KÜÇÜK SÜRPRİZLER YAPIN"

Erturan, arkadaşlarının verdiği tepkileri kayda aldıktan hemen sonra görüntüleri birleştirip sosyal medya hesabında, "Onlara küçük sürprizler yapın" notuyla yayınlamıştı. Yaptığı paylaşımdan sonra takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Erturan tebrik mesajları almıştı.

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"BOL MACERALI GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Kırca ile 19 yıldır beraber olduklarını belirten Erturan, "Canım eşim Oğulcan Kırca ile iki kişi başlayan yolculuğumuz yakında bizden bir parça ile devam edecek. Daha anlamlı, muhtemelen bol maceralı günler bizi bekliyor. Bebeğimizi sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğimiz. Bu özel anı sevdiklerimle de paylaşırken o anları unutulmaz kılmak istedim. Bu şaka çok gerçek oldu" diye konuşmuştu. 

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