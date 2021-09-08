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  3. Aycan Varış kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Boyu kaç? Kilosu ne kadar?

Aycan Varış kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Boyu kaç? Kilosu ne kadar?

Kısmetse Olur programıyla tanınan Aycan Varış, şu sıralar internette Aycan Varış kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Boyu kaç? Kilosu ne kadar? sorularıyla çokça aratılıyor. Biz de Aycan Varış ile ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

Aycan Varış kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Boyu kaç? Kilosu ne kadar?

Aycan Varış kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Boyu kaç? Kilosu ne kadar? soruları internet mecrasında en çok aratılan konular arsına girdi. İşte Aycan Varış ile ilgili bilgiler...

AYCAN VARIŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

22 yaşında olan Aycan Varış, aslen Çorumludur. Üniversite mezunu olan Aycan Varış, İstanbul'da yaşamaktadır. Sosyal medyada büyük takipçi listesine sahip olan Varış, Kısmetse Olur yarışmasıyla ismini duyurdu. Aycan Varış'ın şimdilerde kendisine ait bir organizasyon şirketi vardır.

Aycan Varış kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Boyu kaç? Kilosu ne kadar?

SEVGİLİSİ KİM?

Yarışmada ilk olarak Adnan’a talip olan ancak damat adayından karşılık bulamayan Aycan Varış, kendisinden 9 yaş büyük olan damat adayı Onur Yüksel ile evlilik yolunda ilerliyor.

Aycan Varış kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Boyu kaç? Kilosu ne kadar?

BOYU KAÇ? KİLOSU NE KADAR?

Aycan Varış'ın boyu 1.68 cm, kilosu 53'tür.

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