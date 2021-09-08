Aycan Varış kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Boyu kaç? Kilosu ne kadar? soruları internet mecrasında en çok aratılan konular arsına girdi. İşte Aycan Varış ile ilgili bilgiler...

AYCAN VARIŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

22 yaşında olan Aycan Varış, aslen Çorumludur. Üniversite mezunu olan Aycan Varış, İstanbul'da yaşamaktadır. Sosyal medyada büyük takipçi listesine sahip olan Varış, Kısmetse Olur yarışmasıyla ismini duyurdu. Aycan Varış'ın şimdilerde kendisine ait bir organizasyon şirketi vardır.

SEVGİLİSİ KİM?

Yarışmada ilk olarak Adnan’a talip olan ancak damat adayından karşılık bulamayan Aycan Varış, kendisinden 9 yaş büyük olan damat adayı Onur Yüksel ile evlilik yolunda ilerliyor.

BOYU KAÇ? KİLOSU NE KADAR?

Aycan Varış'ın boyu 1.68 cm, kilosu 53'tür.