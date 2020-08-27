Aycan Yanaç'ın filtreli Emre Belözoğlu paylaşımı alay konusu oldu!

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında adını duyuran Yanaç magazin gündeminden düşmüyor. Yaptığı paylaşımlarla ve adının karıştığı aşk dedikodularıyla tanınan Aycan şimdi de Fenerbahçeli futbolcu Emre Belezoğlu ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Herkes Aycan'ın Fenerbahçe'ye gideceğini düşünürken Türkiye'ye dönüş sonrası yapılacak görüşme merak konusu olmuştu.

Emre Belözoğlu yaptığı bir açıklamada "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim" şeklinde bir mesaj göndermişti. Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç ile Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu bir araya geldi.

Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı. Aycan'ın fotoğrafta kullandığı filtre sonucunda Emre Belözoğlu'nun hali şaşırttı ve sosyal medyada gündem konusu oldu. Aycan'ın takipçileri Aycan'a Seda Sayan benzetmesi yaptı. Seda Sayan'ın fotoğraflarındaki filtreler sık sık gündeme gelerek dalga konusu oluyor.