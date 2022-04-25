AyçiçeğiYetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

AyçiçeğiYetiştiricisi görev tanımı nedir, AyçiçeğiYetiştiricisi ne iş yapar, AyçiçeğiYetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? AyçiçeğiYetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

AyçiçeğiYetiştiricisi Tanımı;

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AyçiçeğiYetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 AyçiçeğiYetiştiricisi Maaşları

AyçiçeğiYetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük AyçiçeğiYetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR AyçiçeğiYetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.10

Meslek Adı :

Ayçiçeği Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yağlık ve çerezlik ayçiçeğin kaliteli, ekonomik ve daha bol üretimi için ekimi, yetiştirilmesi ve hasat edilmesi gibi işlerde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayçiçeği Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sonbaharda pullukla derin sürüm yapmak,

b) İlkbaharda yazlık sürüm yapmak ve çiftlik gübresi vererek toprak hazırlığını yapmak,

c) Mibzerle ayçiçeği tohumlarını ekim derinliği, sıra araları göz önünde bulundurarak ekimini yapmak,

d) Ekim ile birlikte uygun miktarda ve çeşidine göre gübreleme yapmak,

e) Ürün çıkış öncesi yabancı otlara karşı toprak ilaçlaması yapmak,

f) Bitkiler 2-3 yapraklı olunca sıra aralarını çapalamak, 25-30 cm boylandığında ikinci çapalamayı yapmak,

g) Gerektiğinde sıra aralarında seyreltme yapmak,

h) İhtiyaç halinde çiçeklenme dönemine kadar sulama yapmak

i) Hastalık ve zararlılara karşı uygun ilaç ve zamanında ilaçlama yaparak mücadele etmek,

j) Hasat zamanı (yaprak ve saplar kahverengileşir, tabla kısmı kuruduğunda) tablaları elle kesmek,

k) Harman yerinde makine veya sopa ile vurularak taneleri tabladan ayırmak,

l) Ürün nem oranı yeterli seviyeye gelene kadar güneşte kurutmak,

m) Kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak,

n) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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