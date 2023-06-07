Ayçiçek yağı almak isteyenler rotasını o markete çevirdi! Litresi 34 TL'ye satılacak: Böyle kampanya görülmedi

Sıradan bir temel gıda ürünü olan ayçiçek yağı, belirli bir markette oldukça düşük bir fiyata sunulmaktadır. Bu indirimle birlikte ayçiçek yağı, sadece 33,90 TL'ye satılmaktadır. İşte dev indirimi uygulayan market...

YAYINLAMA
Google News
Ayçiçek yağı almak isteyenler rotasını o markete çevirdi! Litresi 34 TL'ye satılacak: Böyle kampanya görülmedi

2023 yılında Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ortamı, vatandaşları temel gıda ürünlerinin fiyat artışlarıyla mücadele etmeye zorlamıştır. Ancak, bazı marketler, vatandaşları enflasyondan daha az etkilenmeleri için indirimli fiyatlarla desteklemektedir. Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan Migros, büyük bir yağ indirimi duyurusu yaparak vatandaşların yüzünü güldürmeyi amaçlamıştır.

MİGROS'TA AYÇİÇEK YAĞI 33,90

2

Kriz ortamında vatandaşların ekonomik sıkıntılarıyla başa çıkabilmesi için uygun fiyatlı temel besin ürünleri arayışları artmıştır. Migros'un Ayçiçek yağına uyguladığı indirim, vatandaşların dikkatini çekmiş ve marketlerde kuyruklar oluşmaya başlamıştır. Ayçiçek yağı satış fiyatı, indirim sonrasında 33 TL seviyesine düşmüştür.

Migros, Abalı Ayçiçek Yağı 1 L ürününde yapılan indirimle vatandaşlara ucuz yağ fırsatı sunmaktadır. Normalde 45,90 TL olan ürün, 33,90 TL'ye satışa sunulmuştur. Bu indirimle birlikte Migros, müşterilerine ekonomik kriz döneminde destek olmayı ve daha uygun fiyatlı ürünler sunarak vatandaşların bütçelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Migros, Türkiye'nin önde gelen perakende şirketlerinden biri olup, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine hizmet vermektedir. Marketlerin yanı sıra online alışveriş platformu Migros Sanal Market aracılığıyla da müşterilere kolaylık sağlamaktadır. Şirket, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli ürünler sunmayı ve uygun fiyatlarla halkın ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Müşterilerine indirimler, kampanyalar ve sadakat programları gibi avantajlar sunarak onların alışveriş deneyimini daha keyifli hale getirmeyi hedeflemektedir.

Migros'un gerçekleştirdiği yağ indirimi, vatandaşlara ekonomik açıdan rahatlama sağlamakta ve temel gıda ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarını desteklemektedir. Bu tür indirimler, marketlerin vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklara duyarlılık göstererek, onlara yardımcı olma amacını yansıtmaktadır. Migros gibi marketler, bu tür indirimlerle müşteri memnuniyetini artırmak ve sadakatlerini kazanmak için çeşitli stratejiler uygulamaktadır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aracına yakıt almaya gidecekler dikkat! Tek SMS ile 100 TL indirim yapılacak: Acele edin
Aracına yakıt almaya gidecekler dikkat! Tek SMS ile 100 TL indirim yapılacak: Acele edin
İstanbulkart kullanan milyonlarca kişiye duyuruldu! Bunu yapanlar 300 TL kazanacak: Bedava harcama fırsatı
İstanbulkart kullanan milyonlarca kişiye duyuruldu! Bunu yapanlar 300 TL kazanacak: Bedava harcama fırsatı
İŞKUR yayımladı: Lise mezunu olan herkese iş fırsatı! Kontenjanlar açıklandı elinizi çabuk tutun
İŞKUR yayımladı: Lise mezunu olan herkese iş fırsatı! Kontenjanlar açıklandı elinizi çabuk tutun
Elektrik faturası 135 TL’den fazla gelenlere müjde! PTT’ye başvuruda bulunana dev indirim kapıda
Elektrik faturası 135 TL’den fazla gelenlere müjde! PTT’ye başvuruda bulunana dev indirim kapıda
Son Haberler
Ayçiçek yağı almak isteyenler rotasını o markete çevirdi! Litresi 34 TL'ye satılacak: Böyle kampanya görülmedi
Ayçiçek yağı almak isteyenler rotasını o markete çevirdi! Litresi 34 TL'ye satılacak: Böyle kampanya görülmedi
Devlet kesenin ağzını açtı! Milyonlarca vatandaşa faizsiz 300 bin TL kredi verecek: Başvuru şartına dikkat
Devlet kesenin ağzını açtı! Milyonlarca vatandaşa faizsiz 300 bin TL kredi verecek: Başvuru şartına dikkat
Tansiyon Düşünce Ne Yapılır? Tansiyon Düşünce Ne Yenir, Ne İçilir?
Tansiyon Düşünce Ne Yapılır? Tansiyon Düşünce Ne Yenir, Ne İçilir?
Tansiyon Düşünce Başın Neresi Ağrır? Tansiyon Düşünce Ayaklar Havaya Kaldırılır Mı?
Tansiyon Düşünce Başın Neresi Ağrır? Tansiyon Düşünce Ayaklar Havaya Kaldırılır Mı?
Yüksek hızlı tren biletlerine dev zam! O seferlerin bilet fiyatları adeta cep yakacak! Seyahat etmek isteyenler o rakamı gözden çıkaracak
Yüksek hızlı tren biletlerine dev zam! O seferlerin bilet fiyatları adeta cep yakacak! Seyahat etmek isteyenler o rakamı gözden çıkaracak
Antalya'nın İbradı ilçesinde Yöreye Özgü 300 Yıllık Gılamık Dokuma Sanatı Yaşatılıyor
Antalya'nın İbradı ilçesinde Yöreye Özgü 300 Yıllık Gılamık Dokuma Sanatı Yaşatılıyor
Çok Okunanlar
Borsa İstanbul'da 'ŞİMŞEK' etkisi! Tarihi seviyeye yakın!
Borsa İstanbul'da 'ŞİMŞEK' etkisi! Tarihi seviyeye yakın!
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
İYİ Parti cezayı kesti! Yeni ittifak sadece CHP ile yapılacak!
İYİ Parti cezayı kesti! Yeni ittifak sadece CHP ile yapılacak!
Türkiye'nin enerji atılımı: Doğu Akdeniz'de işbirliği potansiyeli ve Karadeniz'de yerli gaz keşifleriyle pozitif bir geleceğe!
Türkiye'nin enerji atılımı: Doğu Akdeniz'de işbirliği potansiyeli ve Karadeniz'de yerli gaz keşifleriyle pozitif bir geleceğe!
Elektrik faturası yüksek gelen dikkat! Bunu yapan bedelini ağır ödüyor! Meğerse yüksek faturaların nedeni buymuş…
Elektrik faturası yüksek gelen dikkat! Bunu yapan bedelini ağır ödüyor! Meğerse yüksek faturaların nedeni buymuş…
EÜAŞ personel alım müjdesi! O şartlara uyan 163 kişiye iş imkanı: Son gün 5 Haziran
EÜAŞ personel alım müjdesi! O şartlara uyan 163 kişiye iş imkanı: Son gün 5 Haziran
Yorumlananlar
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek