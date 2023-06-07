Ayçiçek yağı almak isteyenler rotasını o markete çevirdi! Litresi 34 TL'ye satılacak: Böyle kampanya görülmedi

2023 yılında Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ortamı, vatandaşları temel gıda ürünlerinin fiyat artışlarıyla mücadele etmeye zorlamıştır. Ancak, bazı marketler, vatandaşları enflasyondan daha az etkilenmeleri için indirimli fiyatlarla desteklemektedir. Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan Migros, büyük bir yağ indirimi duyurusu yaparak vatandaşların yüzünü güldürmeyi amaçlamıştır.

MİGROS'TA AYÇİÇEK YAĞI 33,90





Kriz ortamında vatandaşların ekonomik sıkıntılarıyla başa çıkabilmesi için uygun fiyatlı temel besin ürünleri arayışları artmıştır. Migros'un Ayçiçek yağına uyguladığı indirim, vatandaşların dikkatini çekmiş ve marketlerde kuyruklar oluşmaya başlamıştır. Ayçiçek yağı satış fiyatı, indirim sonrasında 33 TL seviyesine düşmüştür.

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Migros, Abalı Ayçiçek Yağı 1 L ürününde yapılan indirimle vatandaşlara ucuz yağ fırsatı sunmaktadır. Normalde 45,90 TL olan ürün, 33,90 TL'ye satışa sunulmuştur. Bu indirimle birlikte Migros, müşterilerine ekonomik kriz döneminde destek olmayı ve daha uygun fiyatlı ürünler sunarak vatandaşların bütçelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Migros, Türkiye'nin önde gelen perakende şirketlerinden biri olup, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine hizmet vermektedir. Marketlerin yanı sıra online alışveriş platformu Migros Sanal Market aracılığıyla da müşterilere kolaylık sağlamaktadır. Şirket, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli ürünler sunmayı ve uygun fiyatlarla halkın ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Müşterilerine indirimler, kampanyalar ve sadakat programları gibi avantajlar sunarak onların alışveriş deneyimini daha keyifli hale getirmeyi hedeflemektedir.

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Migros'un gerçekleştirdiği yağ indirimi, vatandaşlara ekonomik açıdan rahatlama sağlamakta ve temel gıda ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarını desteklemektedir. Bu tür indirimler, marketlerin vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklara duyarlılık göstererek, onlara yardımcı olma amacını yansıtmaktadır. Migros gibi marketler, bu tür indirimlerle müşteri memnuniyetini artırmak ve sadakatlerini kazanmak için çeşitli stratejiler uygulamaktadır.