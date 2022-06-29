Ayçiçek yağı fiyatları düşüyor! Yeni fiyatlar raflara yansımaya başlayacak!

Koronavirüs salgını ile birlikte Rusya- Ukrayna savaşının ortaya çıkması, Ayçiçek yağındaki fiyatlarının artmasına neden oldu. Ancak alınan son bilgilere göre, vatandaşa sevindiren haber geldi. Ayçiçek yağındaki fiyatların düşmesi bekleniyor.

"İHRACATIN ARTMASI FİYATLARIN GERİ ÇEKİLMESİNİ SAĞLADI"

Dünya'nın haberine göre, Kadooğlu Yağ Sanayi İthalat Müdürü Muzaffer Yıldırım, Ayçiçek yağındaki fiyatların düşmesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Muzaffer Yıldırım, “Palm yağı ve soya yağında da düşüşler var. Palm yağının tonu 500 dolar düşerek 1800 dolardan 1300 dolara geriledi. Yine soya yağının da fiyatı aynı oranda düştü. Ayçiçek yağında ise Ukrayna’daki savaş bölgesi dışında risk taşımayan batı tarafında üretim kapasiteleri artmaya başladı. Romanya sınırında yer alan Reni ve İzmail nehir limanlarından 6 bin tonluk küçük gemilerle ham yağ ve çekirdek ihracatının artırılması, yüksek Ayçiçek yağının fiyatını geri çekilmesine neden oldu. Ukrayna’dan küçük gemiler lokasyon olarak sadece Türkiye’ye işlem yapabiliyor" diye konuştu.

"UKRAYNA MALI RUSYA'DAN DAHA UCUZ OLDU"

Yıldırım, "Eskiden Hindistan, Çin’e ve AB ülkelerine büyük gemilerle yapılan sevkiyat, söz konusu limanlardan küçük gemiler sadece Türkiye’ye girebiliyor ve burada piyasayı ciddi manada düşürmüş durumda. Fiyatlarda son 1,5 aydır kademeli olarak düşüş yaşanıyor. Savaştan önce Ukrayna’dan mal temin etmek için Rusya’ya göre yaklaşık 20 dolar fiyatı daha yüksekti. Savaştan sonra ise Ukrayna malı 100 ile 150 dolar Rusya’dan daha ucuz oldu" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 20'YE YAKIN DÜŞÜŞ OLABİLİR"

Ayçiçeği yağ fiyatlarının uluslararası pazarda gerilemeye başladığını önemle vurgulayan Solventum Yönetim Kurulu Başkanı Onat Angı, uluslararası piyasada yüzde 30 düştüğünü ve iç piyasada fiyatların düşmeye başladığını belirtti. İç piyasada yansımayan fiyatlarla beraber yüzde 15 civarında bir düşüş beklendiğinin altını çizen Angı, “İç piyasa şu an durgun ve yansımayan fiyatlarla beraber bir düşüş bekleniyor. Yeni fiyatlarla 5 litrelik Ayçiçek yağının fiyatı 155 ile 160 lira gibi bir seviyelerde olması bekleniyor. KDV dahil yüzde 20’ye yakın düşüş olması söz konusu. Yeni hasat da fiyat düşüşünde etkili olacak” şeklinde konuştu.