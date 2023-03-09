Ayçiçek yağında sezon sonu indirimi! O markette 134 TL'ye kadar düştü: Duyan üçer üçer alıyor

Vatandaşlar son dönemde sık sık artan market fiyatları sebebiyle internet üzerinden indirimli marketleri araştırmaya devam ediyor. Peki hangi market büyük indirime girdi? Ayçiçek yağ fiyatları ne kadar? İndirim yapılan diğer ürünler hangileri ve fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O MARKETTEN BÜYÜK YAĞ İNDİRİMİ

Marketler sık sık müşterilerin avantajlı alışveriş yapmalarını hedefleyerek kampanyalarına devam ediyor. Tarım Kredi kendi markasını ve diğer markaları indirimli şekilde vatandaşlara sunuyor. Tarım Kredi Marketler de aylık iki kez büyük kampanyalara imza atıyor. Tarım Kredi Marketlerde bu hafta 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'ye düştü. Ayçiçek yağının yanında Tarım Kredi Marketlerde birçok ürün indirime girdi. İndirime giren diğer ürünler şu şekilde;

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-Avşar marka 6'lı doğal maden suyu 17.90 TL

-Destan marka 5 kilogram toz şeker

-Et ve Süt Kurumu tüm tavuk 38 TL

-Eti Finger marka bisküvi 42.90 TL

-Eti marka kremalı bisküvi 26.90 TL

-Kenton marka 3'lü puding 19.90 TL

-Lipton marka 48'li demlik+25'li bardak poşet çay 45.90 TL

-Miskos marka 4'lü gofret 39.90 TL

-Tarım Kredi marka 3 kg çay 199.90 TL

-Tarım Kredi marka Jumbo demlik poşet çay 1 kg 99.90 TL

-Tarım Kredi marka 2.5 kilogram pilavlık bulgur 39.90 TL

-Tarım Kredi marka 5 kilogram sıra fasulye 189.90 TL

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-Tarım Kredi marka 1 kilogram tam yağlı beyaz peynir 82.50 TL

-TMO marka 5 litre ayçiçek yağı 135 TL

-Torku marka petibör bisküvi 4'lü 29.90 TL

-Uludağ marka 2.5 litre portakallı içecek 19.90 TL

-Vita marka 2 litre bitkisel susuz yağ 105 TL

-Tarım Kredi marka 2.5 kilogram koçbaşı nohut 75.90 TL