Ayda 2000 TL ödeyen kendi evini satın alacak! TOKİ'nin kampanyası için son fırsat

Konut yatırımları tüm hızıyla devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projelerin başvuru süreci başlatıldı. Bahsi geçen proje için başvurular Ziraat Bankası üzerinden yapılırken milyonlarca vatandaş başvuru şartlarını araştırmaya başladı. TOKİ konu projesi için tüm merak edilenler haberimizde.

Konut projeleri üzerinden ilk başvuru yeri Çorum olurken hazırlıkların başladığı duyuruldu. Başvuru yaparken 1.000 TL ödeme yapılarak işlemler tamamlanır. 2023 Çorum projesi için kura çekilişi 13 Temmuz'da gerçekleşecek. Asil olarak kazananlar 20 - 21 Temmuz tarihlerinde imza atması gerekirken yedeklerin ise imza tarihi 26-27 Temmuz olarak belirlendi.

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TOKİ 2023 Çorum projesi için brüt alan 65 metrekare ve 64.32 metrekare arasında yer alırken net kullanım alanı olarak ise 40-46 metrekare aralığı belirlendi. Özellikle merak edilen husus ise fiyatı olurken dairelerin satış fiyatı 402.723 TL ve 481.487 TL aralığında yer almaktadır.