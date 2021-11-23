Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nın düzenlediği halkla buluşma toplantılarına katıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Demirbağ, "Bizim gideceğimiz bir yer yok, öncelikli olan vatandır. Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Bunlara, bu fırsatçılara tefecilere, bu fırsatı vermeyelim derim ben" sözlerini kullandı. Bu sözlerinin ardından Zülfü Demirbağ araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda, Ayda iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz diyen AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Zülfü Demirbağ, 13 Şubat 1956'da Elazığ Palu'da doğdu. Babasının adı Arslan Nedim, annesinin adı ise Vacide'dir. Zülfü Demirbağ, Fırat Üniversitesi Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Zülfü Demirbağ, Doğuş İnşaat Samsun Derbent Barajı mühendisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Danışmanı olarak görev yapmıştır.

Elazığ İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Zülfü Demirbağ, 22. Dönemde Elazığ Milletvekili seçildi. Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Demirbağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.