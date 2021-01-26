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Ayda Kutay kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Ayda Kutay kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Soruları vatandaşlar tarafından araştırma konusu edildi. "Ducky Layne" çetesinin üyelerinden biri olduğu ortaya çıkan Ayda Kutay'ın hakkında merak edilenler haberimizin detayında yer alıyor...

Ayda Kutay kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Fishing (olta) yöntemiyle 50'ye yakın ünlünün sosyal medya hesabını çalıp şantajla para isteyen "Ducky Layne" çetesinin 14 üyesi tutuklandı. Gökyar Ş. liderliğindeki çete, mahrem fotoğrafları yayınlamakla tehdit ediyordu. Oltacı çetesinden 24 yaşındaki Ayda Kutay'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

AYDA KUTAY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1996 yılının Ocak ayında İstanbul'da dünyaya gelen Ayda Kutay Oğlak burcudur. Doğum yerinin bir çok kaynakta aslen Malatya olduğu iddia edilmektedir, ancak doğruluğu netlik kazanmadığı için İstanbul olarak belirtilmiştir.

Boyu 1.72 cm, kilosu ise 53'dur. Anne ve babasından ayrı olarak yaşantısını sürdüren ünlü isim sıkı bir sosyal medya kullanıcısıdır. 2018 yılı itibariyle Instagram sosyal medya hesabında takipçi sayısı 143 Bin civarındadır.

Ayda Kutay kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Özellikle dudak dolgusu ve dövmeleri ile takipçileri tarafından büyük beğeni ile karşılanmaktadır.
Sıkça eski hali ve estetik yaptırdığı gibi konular ile gündeme gelen Kutay yaptığı makyajlar ile de takipçileri tarafından ilgi ile takip edilmektedir.

Eğitim hayatını İstanbul Bilgi Üniversitesinde sürdürdüğü belirtilmektedir. Bahar Çelebi, Tuna İpek, Öykü Berkan, Rızacan Durmuş, Mira İpek, Alihan Kalkan, Okan Öcal, Veysel Demir, Öznur Garip ve daha bir çok fenomen isimle arkadaştır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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