Ayda ve Turabi sevgili mi? Turabi kimdir? Ayda kimdir, kaç yaşındadır?

Kanal D ekranlarında 2. Sayfa programına konuk olan Ayda ve Turabi'nin samimi halleri ve birbirlerine bakışları aşk dedikodularını ortaya çıkardı. İzleyicilerin akıllarına "Ayda ve Turabi sevgili mi?" sorusu geldi. Peki Survivor ile tanınan Turabi kimdir, kaç yaşındadır? O Ses Türkiye ile tanınan Ayda kimdir?

AYDA VE TURABİ SEVGİLİ Mİ?

Turabi ile Ayda arasında aşk mı var sorusu bugün 2. Sayfa magazin programını izleyen seyircilerin gündemi oldu. Programa konuk olarak gelen ve ilk kez orada tanışan Ayda ve Turabi arasındaki yakınlaşma ve bakışma dikkatli seyircinin gözünden kaçmadı. Ayda'yı Almanya'da yayınlanan O ses yarışmasında sesledirdiği İsyan şarkısı ile tanıdık. Turabi ise Survivor yarışmasından bu yana dizi ve açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor. İzleyici ikiliyi çok yakıştırdı, yeni bir aşkın temelli atılır diyerek niyetlerini açıkladı.

TURABİ KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

1987 yılında Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraşlı. Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Turabi Çamkıran, Mersin’de amatör şekilde tekvando, box ve muay thai ile uğraştı.

Daha sonra profesyonel olarak “Muay Thai”yi yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.

Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı. 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu. Ardında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.

Instagram sayfasından 'Amerika'nın en ünlü, en zor ve en çok kazandıran yarışması olan The Challenge 'War of the World' yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğim. Amerika'nın MTV kanalında. Umarım sizi gururlandırım' açıklamasında bulundu.

AYDA KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Ayda Mosharraf, 8 Ocak 1990 tarihinde İsveç'in Göteborg Şehrinde doğmuştur. 2008 yılından beri İngiltere'de yaşamaktadır. Babası İran'lı Annesi Türk’tür. 10 yaşında şarkı söylemeye başlamıştır. İngiltere'de Üniversitede Psikoloji okumaktadır.

Ayda Mosharraf, 2011 yılında katıldığı Acun Ilıcalı’nın sunduğu “Yetenek Sizsiniz” yarışmasında Hülya Avşar tarafından elenmişti. 2012 yılında da “O Ses Türkiye Yarışması”na katıldı.

O Ses Türkiye yarışmasına İngiltere'den katıldı. Ama burada da elendi. Elendikten sonra "Yok Böyle Dans" yarışmasının orkestrasında Acun Ilıcalı’nın isteği ile 3 hafta şarkı söyledi.

16 yaşından beri şarkı yazan Ayda; müziği çok sevdiğini, her nefes alış-verişinde müziği yaşadığını söylüyor. Türk kızı olarak yarışmada olmaktan gurur duyduğunu ve Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek istediğini belirtiyor.