Aydan Şener hayranları ile hasret giderdi

Usta oyuncu Aydan Şener, Menajerimi Ara dizisine konuk oldu. 58 yaşındaki Aydan Şener'in güzelliği ile büyüledi. Aydan Şener güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in yıllara meydan okuyan hali dikkat çekti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla konuk oyuncu olacağını takipçileri ile paylaşan Şener, "Özlem giderelim" notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Duyurduğu haberle hayranlarını heyecanlandıran Şener, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yeşimcam'a Çalıkuşu filmi ile damgasını vuran oyuncu, sevilen dizi Menajerimi Ara ile yeniden ekranlara geldi. Güzelliği ile kendine hayran bırakan oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağmuruna tutuldu.