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Aydan Şener hayranları ile hasret giderdi

Yeşilcam'a bir zamanlar damgasını vuran oyuncu Aydan Şener, ilgiyle takip edilen Menajerimi Ara dizisine konuk oldu. Haberi sosyal medyadan "Özlem giderelim" notu ile paylaşan Şener, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekti.

Aydan Şener hayranları ile hasret giderdi

Usta oyuncu Aydan Şener, Menajerimi Ara dizisine konuk oldu. 58 yaşındaki Aydan Şener'in güzelliği ile büyüledi. Aydan Şener güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in yıllara meydan okuyan hali dikkat çekti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla konuk oyuncu olacağını takipçileri ile paylaşan Şener, "Özlem giderelim" notunu düştü.

Aydan Şener hayranları ile hasret giderdi

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Duyurduğu haberle hayranlarını heyecanlandıran Şener, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yeşimcam'a Çalıkuşu filmi ile damgasını vuran oyuncu, sevilen dizi Menajerimi Ara ile yeniden ekranlara geldi. Güzelliği ile kendine hayran bırakan oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağmuruna tutuldu.

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